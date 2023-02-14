Российские спасатели вернулись из Сирии после выполнения задачи

Российские спасатели завершили поисково-спасательную миссию в Сирии и вернулись в Москву. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС.
Аэромобильная группировка ведомства успешно выполнила свою задачу по ликвидации последствий землетрясения и помощи пострадавшим в Сирии. Российские спасатели в течение недели помогали сирийским властям, успешно справившись с операцией. Во вторник, 14 февраля, на борту самолета Ил-76 они приземлились в аэропорту «Жуковский».
В МЧС добавили, что на помощь в Сирию отправлялись более 50 специалистов центра «Лидер». Они были также укомплектованы тремя кинологическими расчетами.