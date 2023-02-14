Эрдоган: погода осложняет помощь пострадавшим при землетрясении

Спасение людей и восстановление инфраструктуры в Турции после землетрясений затруднено из-за погодных условий. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Кроме того, трудности, вызванные погодой, привели к перебоям с водоснабжением. Пострадавшие регионы испытывают проблемы с питьевой водой и канализацией. Несмотря на это, государство сделало все возможное, чтобы в максимально короткие сроки добраться до мест трагедии и помочь всем пострадавшим, отметил Эрдоган.
Ранее турецкий лидер сообщил о новых цифрах погибших в результате природного катаклизма. На данный момент известно о 35 418 жертвах.