Еврокомиссия раскрыла содержание десятого пакета санкций против России

Россия не раз заявляла о своей устойчивости перед западными санкциями, а также доказывала это. В Москве подчеркивают, что Запад не может признать бесполезность своих ограничительных мер против России. Кроме того, уже в самих странах Запада неоднократно указывали на то, что антироссийские санкции провальны.