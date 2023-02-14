Еврокомиссия раскрыла содержание десятого пакета санкций против России

Еврокомиссия анонсировала десятый пакет антироссийских санкций. В него будут входить меры по борьбе с обходом ограничений, рассказал исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
Кроме того, помимо мер по борьбе с обходом санкций, в очередном пакете будут и новые ограничения. Об этом Домбровскис рассказал на пресс-конференции.
Россия не раз заявляла о своей устойчивости перед западными санкциями, а также доказывала это. В Москве подчеркивают, что Запад не может признать бесполезность своих ограничительных мер против России. Кроме того, уже в самих странах Запада неоднократно указывали на то, что антироссийские санкции провальны.