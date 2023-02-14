Кот отверг вероятность «хищений» солдатами РФ радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС

Киев готовит фальшивые доказательства расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов и вывозе их с территории Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы узнать, как Киев намерен компрометировать российские войска.
«Я так полагаю, эту информацию предоставили наши разведчики, работающие как на Украине, так и в странах Запада, — заметил политолог. — У меня нет сомнений, что такую масштабную дискредитацию готовят в недрах не только СБУ, но и ЦРУ, а также МИ-6. Так что информацию о ее подготовке, несомненно, надо было вывести в публичное пространство, чтобы общество не поверило лжи».
По мнению эксперта, надо быть «полным идиотом», чтобы поверить в то, что Россия могла вывозить что-то радиоактивное с территории Чернобыльской АЭС.
«Москва, напротив, прилагает уйму усилий к тому, чтобы не допустить возникновение ядерных катастроф и минимизировать риски радиационного заражения, — подчеркнул собеседник ФАН. — Все здравомыслящие люди планеты должны понимать, что Россия со всей ответственностью подходит к таким вопросам, и что шуток здесь быть не может»
Ранее ФАН писал, что Росэнергоатом имеет достаточный кадровый резерв для замещения всех позиций на ЗАЭС.