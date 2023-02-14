Инфляция в США снизилась на долю процента

Ведущие американские издания уверяют, что инфляция уже достигла пика. Но 6,4% является значительно выше показателя в 2%, на который рассчитывает Федеральная резервная система. В связи с этим председатель ФРС Джером Пауэлл накануне заявил, что его ведомство намерено поддерживать процентные ставки на высоком уровне, пока инфляция не приблизится к целевому показателю. По мнению экспертов, Федеральная резервная система может увеличить процент уже в начале весны.