Инфляция в США снизилась на долю процента

Вашингтон, 14 февраля. Инфляция в США в январе 2022 года достигла 6,4%. Это незначительно ниже декабрьского показателя в 6,5%, но выше прогнозов американских аналитиков в 6,2%.
По информации СМИ, цены на продукты питания выросли на 10,1% по сравнению с январем прошлого года. Расходы на жилье, которые включают арендную плату и стоимость домовладения, увеличились на 7,9%. Это самый быстрый годовой показатель с 1982 года. Цены на аренду выросли на 8%.
Ведущие американские издания уверяют, что инфляция уже достигла пика. Но 6,4% является значительно выше показателя в 2%, на который рассчитывает Федеральная резервная система. В связи с этим председатель ФРС Джером Пауэлл накануне заявил, что его ведомство намерено поддерживать процентные ставки на высоком уровне, пока инфляция не приблизится к целевому показателю. По мнению экспертов, Федеральная резервная система может увеличить процент уже в начале весны.
В экономике США продолжают наблюдаться признаки рецессии. Федеральная резервная система Нью-Йорка сообщила, что средний ожидаемый рост доходов домохозяйств снизился с 4,6% до 3,3%. Это самое большое месячное падение почти за десятилетнюю историю опроса.
Ранее заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что США не смогли победить инфляцию.
По информации The Wall Street Journal, более двух третей экономистов 23 крупнейших финансовых учреждений Соединенных Штатов считают, что 2023-й станет годом начала рецессии в экономике США. Эксперты уверены, что главным виновником спада в американской экономике является Федеральная резервная система, которая в течение нескольких месяцев повышала ставки, пытаясь обуздать инфляцию.