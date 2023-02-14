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Прохор Шаляпин высказался о Назарове и Ахеджаковой после скандала в театрах

Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин высказался о Назарове и Ахеджаковой после скандала в театрах

Певец Прохор Шаляпин резко высказался об артистах Лии Ахеджаковой и Дмитрии Назарове, которые остались без ролей в театрах. Он считает, что поливающие грязью родину актеры не должны зарабатывать в стране.

Шаляпин не понимает антироссийскую позицию Назарова и Ахеджаковой. Он считает правильным отмену спектаклей с 84-летней актрисой в «Современнике» и увольнение звезды «Кухни» из МХТ имени Чехова.

«Вы же поливаете грязью свою страну – неужели после этого ожидаете, что перед вами будут открывать все двери?» удивился исполнитель в разговоре с iReactor.

Артист призвал звезду «Служебного романа» не лезть в большую политику. К тому же, по его мнению, артистке нужно задуматься об уходе со сцены.

Ахеджакова и Назаров выступили против России, чем вызвали скандал. Соотечественники раскритиковали звезд за антироссийскую позицию в свете спецоперации.
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