Прохор Шаляпин высказался о Назарове и Ахеджаковой после скандала в театрах

Певец Прохор Шаляпин резко высказался об артистах Лии Ахеджаковой и Дмитрии Назарове, которые остались без ролей в театрах. Он считает, что поливающие грязью родину актеры не должны зарабатывать в стране.
Шаляпин не понимает антироссийскую позицию Назарова и Ахеджаковой. Он считает правильным отмену спектаклей с 84-летней актрисой в «Современнике» и увольнение звезды «Кухни» из МХТ имени Чехова.
«Вы же поливаете грязью свою страну – неужели после этого ожидаете, что перед вами будут открывать все двери?» – удивился исполнитель в разговоре с iReactor.
Артист призвал звезду «Служебного романа» не лезть в большую политику. К тому же, по его мнению, артистке нужно задуматься об уходе со сцены.
Ахеджакова и Назаров выступили против России, чем вызвали скандал. Соотечественники раскритиковали звезд за антироссийскую позицию в свете спецоперации.