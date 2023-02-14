Индиец познакомился с аферисткой в брачном агентстве и лишился 6 млн рупий

Житель Индии попался на удочку аферистки из брачного агентства и лишился 6 млн рупий (более 5 млн рублей). Жертвой мошенницы стал 65-летний вдовец, который снова хотел найти себе жену, сообщает The Times of India.
По словам потерпевшего, он познакомился с обманщицей на сайте брачного агентства. После непродолжительной переписки мужчина и женщина обменялись телефонами и стали общаться по видеосвязи. Во время очередного звонка аферистка разделась и попросила избранника последовать ее примеру.
Индиец, не усомнившись в порядочности возлюбленной, тоже снял с себя одежду. Мошенница записала голого вдовца на видео, после чего стала требовать перечислить ей крупную сумму. В случае отказа местная жительница угрожала выложить компромат в Сеть.
В итоге гражданин Индии перевел шантажистке деньги, поскольку боялся быть опозоренным. Лишившись накоплений, мужчина обратился в киберполицию.