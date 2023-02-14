Индиец познакомился с аферисткой в брачном агентстве и лишился 6 млн рупий

По словам потерпевшего, он познакомился с обманщицей на сайте брачного агентства. После непродолжительной переписки мужчина и женщина обменялись телефонами и стали общаться по видеосвязи. Во время очередного звонка аферистка разделась и попросила избранника последовать ее примеру.