Воронежский суд увеличил срок экс-полицейскому, насмерть сбившему двух пешеходов

На скамье подсудимых оказался 26-летний Владимир Шейнин. Будучи сотрудником правоохранительных органов, в феврале 2022 года мужчина нарушил правила дорожного движения и на полной скорости выехал на тротуар, где в этот момент находились люди. В итоге полицейский сбил трех пешеходов, двое из которых впоследствии скончались.