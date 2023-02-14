Воронежский суд увеличил срок экс-полицейскому, насмерть сбившему двух пешеходов

Воронежский суд ужесточил наказание экс-полицейскому, насмерть сбившему двух пешеходов на тротуаре. Мужчине увеличили срок пребывания в колонии-поселении с трех лет до четырех лет и шести месяцев, сообщает областная прокуратура.
На скамье подсудимых оказался 26-летний Владимир Шейнин. Будучи сотрудником правоохранительных органов, в феврале 2022 года мужчина нарушил правила дорожного движения и на полной скорости выехал на тротуар, где в этот момент находились люди. В итоге полицейский сбил трех пешеходов, двое из которых впоследствии скончались.
Железнодорожный районный суд Воронежа признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц»). Экс-полицейскому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, но позже прокуратура обжаловала приговор.