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Суд присяжных в США признал россиянина Клюшина виновным в совершении киберпреступлений

Происшествия
Суд присяжных в США признал россиянина Клюшина виновным в совершении киберпреступлений

Присяжные заседатели в США обсуждают приговор по делу россиянина Владислава Клюшина, его могут огласить уже на этой неделе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Максима Немцева.

Речь идет об учредителе IT-компании «М13», которого обвиняют в торговле ценными бумагами на основе незаконно полученной непубличной информации.

«Жюри сейчас совещается... Очень сложно прогнозировать (когда будет решение). Я ожидаю, что на этой неделе, но не имею ни малейшего представления, в какой день», — приводит РИА Новости слова Немцева.

Напомним, Клюшина арестовали в Швейцарии и экстрадировали в США. Своей вины он не признает.
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