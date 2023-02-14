Президент ЦАР пригласил иностранных инвесторов внести вклад в цифровизацию республики

Глава государства, выступая с трибуны Всемирного саммита правительств, заявил, что страна готова к внедрению современных технологий в различные сферы жизни общества. Зарубежные инвестиции помогут развиваться сектору, что позитивно отразится на уровне благосостояния граждан.