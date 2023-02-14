Президент ЦАР пригласил иностранных инвесторов внести вклад в цифровизацию республики

Дубай, 14 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера предложил иностранным инвесторам открыть представительства на территории Центральноафриканской Республики.
Глава государства, выступая с трибуны Всемирного саммита правительств, заявил, что страна готова к внедрению современных технологий в различные сферы жизни общества. Зарубежные инвестиции помогут развиваться сектору, что позитивно отразится на уровне благосостояния граждан.
«Этот саммит также дает нам возможность побудить тех, кто занимается цифровыми отраслями, посетить Центральноафриканскую Республику. Они изучат практически безграничные возможности различных областей применения ИКТ», — добавил Туадера.
По словам президента, ЦАР имеет большой потенциал для внедрения современных технологий. Сотрудничество с зарубежными IT-компаниями станет примером взаимовыгодного партнерства.
Ранее Фостен-Арканж Туадера встретился с коллегой с Сейшельских островов Вавелем Рамкалаваном. Стороны подписали ряд меморандумов, направленных на развитие туристической отрасли и онлайн-платежей, которые существенно облегчат процесс транзакций.