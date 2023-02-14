Наталья Качура и Маргарита Лисовина объяснили свое желание спеть с SHAMAN

Певицы Наталья Качура и Маргарита Лисовина рассказали, что с музыкантом SHAMAN их объединяет общая тематика композиций и желание поддержать жителей республик Донбасса.
В начале февраля девушки стали обладательницами престижной музыкальной премии «Золотой Граммофон» за исполнение песни «Донбасс за нами». По словам артисток, после успеха они хотели бы записать несколько песен вместе с другими звездами российского шоу-бизнеса и особенно с патриотом SHAMAN.
«С певцом SHAMAN у нас общее, что он в 2022 году прогремел на всю Россию со своим хитом «Встанем». Так же и мы прогремели на всю ДНР со своей песней «Донбасс за нами». Мы поддержали своих жителей и всю республику», — объяснила Лисовина в интервью «Народным Новостям».
В свою очередь Качура добавила, что выходить на сцену с другими артистами для нее большая честь и она была бы счастлива спеть с любым из знаменитостей.
Ранее певицы рассказали о своем отношении к сбежавшим из России звездам. Они отметили, что тяжело судить артистов, не зная их мотивации при принятии решения.