МИД России: Токио рушит отношения с Москвой по указке Вашингтона

Власти Японии намеренно рушат отношения с Россией, пытаясь угодить Соединенным Штатам. О ситуации рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что недавно в Стране восходящего солнца праздновали «день северных территорий». В 2022 году это торжество прошло под лозунгом русофобии, уточнила она, упрекнув Токио в попытке объявить себя владельцем Курил.
«Официальный Токио вновь подтвердил ревизионистский курс на переписывание истории, полный пересмотр послевоенных реалий, которые составляют базовую конструкцию современного миропорядка», — добавила Захарова.
Тем временем Япония вновь вернулась к термину «незаконная оккупация» в вопросе принадлежности российских островов. Это словосочетание в стране публично не употребляли с 2018 года.