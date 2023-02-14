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МИД России: Токио рушит отношения с Москвой по указке Вашингтона

Политика
МИД России: Токио рушит отношения с Москвой по указке Вашингтона

Власти Японии намеренно рушат отношения с Россией, пытаясь угодить Соединенным Штатам. О ситуации рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что недавно в Стране восходящего солнца праздновали «день северных территорий». В 2022 году это торжество прошло под лозунгом русофобии, уточнила она, упрекнув Токио в попытке объявить себя владельцем Курил.

«Официальный Токио вновь подтвердил ревизионистский курс на переписывание истории, полный пересмотр послевоенных реалий, которые составляют базовую конструкцию современного миропорядка», — добавила Захарова.

Тем временем Япония вновь вернулась к термину «незаконная оккупация» в вопросе принадлежности российских островов. Это словосочетание в стране публично не употребляли с 2018 года.
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