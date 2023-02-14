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ООН направила в Сирию первую делегацию для помощи пострадавшим от землетрясений

Весь мир
ООН направила в Сирию первую делегацию для помощи пострадавшим от землетрясений

Ранее организация подверглась критике за долгое бездействие.

Организация Объединенных Наций отправила в Сирию (САР) первую с момента начала землетрясений делегацию.

На такой шаг ООН решилась после шквала критики в свой адрес из-за чрезмерно медленной реакции на последствия катаклизма в республике, хотя в соседнюю Турцию помощь начала поступать практически сразу же. Однако даже прибывшая ныне в САР команда будет выполнять «в значительной степени оценочную миссию», как заявили в Женеве.

В состав делегации вошли заместитель регионального координатора по гуманитарным вопросам Дэвид Карден и глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Турции Санджана Квази. Но, судя по всему, оказывать помощь организация будет лишь подконтрольным боевикам регионам.

По словам Квази, ООН делает все возможное для поддержки северо-западных районов Сирии: сейчас они оккупированы иностранными войсками и подконтрольными им экстремистами. Однако глава управления также признала, что принимаемых мер в нынешних условиях недостаточно.

Делегаты посетили центр Всемирной продовольственной программы ООН в приграничном городе Сармада. Также они провели встречу с местными чиновниками на контрольно-пропускном пункте Баб-эль-Хава, через который организация доставляет гумпомощь в САР.

Ранее на турецкой стороне границы побывал заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, который побеседовал с сирийскими спасательными командами и тоже признал, что ООН до сих пор «подводила людей на северо-западе Сирии». Однако Гриффитс, в отличие от нынешних делегатов, посетил и районы, контролируемые официальным Дамаском.

Ранее власти САР разрешили ввозить гуманитарные грузы в страну любыми путями и без дополнительных условий. Кроме того, президент республики Башар Асад приказал открыть еще два пункта пропуска на границе с Турцией, чтобы упростить оказание помощи населению пострадавших от землетрясений регионов.

Катаклизм начался в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля, толчки различной мощности отмечаются до сих пор. По последним оценкам, число жертв превысило 35 тысяч, при этом неустановленное количество людей еще остаются под руинами разрушенных населенных пунктов.
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