ООН направила в Сирию первую делегацию для помощи пострадавшим от землетрясений

На такой шаг ООН решилась после шквала критики в свой адрес из-за чрезмерно медленной реакции на последствия катаклизма в республике, хотя в соседнюю Турцию помощь начала поступать практически сразу же. Однако даже прибывшая ныне в САР команда будет выполнять «в значительной степени оценочную миссию», как заявили в Женеве.