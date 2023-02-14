В агентстве ТАСС прошел пресс-показ фильма Петра Тодоровского «Здоровый человек»

Фильм рассказывает историю успешного телеведущего, который в определенный момент решает в корне изменить свою жизнь и посвятить всего себя помощи детям. На одной чаше весов оказываются жена с двумя детьми, квартира и машина, а на другой — жизнь 15-летнего подростка, страдающего смертельным заболеванием. Метания главного героя, его переживания передаются зрителям в режиме реального времени на протяжении всей картины. Петр Тодоровский признался, что именно такую цель он и преследовал.