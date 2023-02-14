В агентстве ТАСС прошел пресс-показ фильма Петра Тодоровского «Здоровый человек»

Внук легендарного советского режиссера Петра Тодоровского и внук легендарного советского актера Олега Ефремова встретились в информационном агентстве ТАСС, чтобы представить прессе свой новый совместный проект — кинокартину «Здоровый человек».
Фильм рассказывает историю успешного телеведущего, который в определенный момент решает в корне изменить свою жизнь и посвятить всего себя помощи детям. На одной чаше весов оказываются жена с двумя детьми, квартира и машина, а на другой — жизнь 15-летнего подростка, страдающего смертельным заболеванием. Метания главного героя, его переживания передаются зрителям в режиме реального времени на протяжении всей картины. Петр Тодоровский признался, что именно такую цель он и преследовал.
«Я пытался передать в этом фильме какое-то свое искреннее чувство. И я правда очень рад тому, что, возможно, ведь кино выходит в прокат только 2 марта, но, судя по тем показам, которые уже были, наш фильм нашел какой-то отклик у зрителя. Наверное, все дело в том, что мы старались его делать искренне и честно», — рассказал сценарист и режиссер фильма «Здоровый человек» Петр Тодоровский.
Роль супруги героя Никиты Ефремова исполнила актриса Ирина Старшенбаум. На пресс-конференции она рассказала, что долго ждала работы именно в этой звездной команде.
«Я, честно говоря, всегда хотела поработать с Петей. Я не раз читала Петины сценарии и восхищалась ими. Когда мне попал в руки этот сценарий, я почувствовала очень большой отклик. А когда я узнала, что там будет сниматься Никита, у меня было абсолютное интуитивное ощущение, что это пришла такая «его роль». Я Никите об этом сказала: «Никит, наконец-то у тебя будет материал — твой, который под тебя как будто бы создан. Он настолько даст тебе раскрыться глубоко». Это было очень приятно», — отметила актриса Ирина Старшенбаум.
Никита в свою очередь очень ответственно подошел к переживанию своего персонажа. Для погружения в личность ему даже пришлось обратиться к психологам, которые помогли ему углубиться в осознание чувств и характера его героя — Егора Тихонова.
Егор Тихонов меняет привычный уклад жизни и отправляется на поиски себя, становясь волонтером в детской больнице и занимаясь розыском пропавших людей.
К чему приведет этот поиск и какую цену ему придется за это заплатить — узнаете, посмотрев фильм «Здоровый человек» в кинотеатрах России со 2 марта.