Нейросеть ChatGPT не справилась с российским ЕГЭ по литературе

Популярный у студентов чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT не справился с заданием в российском ЕГЭ по литературе.
Сообщается, что нейросеть не смогла написать качественное и полное сочинение на тему творчества поэтессы Анны Ахматовой. Готовый текст проверили преподаватели, которым сказали, что это работа одного из студентов, передает Shot.
Педагоги были крайне недовольны результатами экзаменационной работы. Единственный плюс, который они выделили — это отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман вообще заявил, что сочинение писала «ограниченная личность».