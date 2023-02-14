Глава МИД Армении Мирзоян намерен посетить Турцию 15 февраля

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит пострадавшую от разрушительного землетрясения Турцию, чтобы выразить соболезнования в связи со столь ужасной катастрофой на юго-востоке страны. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Турции.
Сообщается, что глава МИД ранее уже бывал в этой стране. В прошлый раз он принимал участие в Дипломатическом форуме и проводил встречу с турецким коллегой в Анталье.
«Пятнадцатого февраля 2023 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит визит в нашу страну, чтобы проявить солидарность с Турцией и выразить соболезнования в связи с землетрясениями, произошедшими в Кахраманмараше», — сказано в комментарии министерства.
Землетрясения 6 февраля стали самой разрушительной природной катастрофой в истории Турции по числу жертв. Последствия стихии превзошли даже землетрясение 1939 года.