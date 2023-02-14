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Глава МИД Армении Мирзоян намерен посетить Турцию 15 февраля

Политика
Глава МИД Армении Мирзоян намерен посетить Турцию 15 февраля

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит пострадавшую от разрушительного землетрясения Турцию, чтобы выразить соболезнования в связи со столь ужасной катастрофой на юго-востоке страны. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Сообщается, что глава МИД ранее уже бывал в этой стране. В прошлый раз он принимал участие в Дипломатическом форуме и проводил встречу с турецким коллегой в Анталье.

«Пятнадцатого февраля 2023 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит визит в нашу страну, чтобы проявить солидарность с Турцией и выразить соболезнования в связи с землетрясениями, произошедшими в Кахраманмараше», — сказано в комментарии министерства.

Землетрясения 6 февраля стали самой разрушительной природной катастрофой в истории Турции по числу жертв. Последствия стихии превзошли даже землетрясение 1939 года.
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