Москва заняла лидирующее место по снижению стоимости вторичного жилья

В Москве стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в январе сократилась на 1,3%. Таким образом российская столица стала лидером в этой категории, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».
Далее по списку идут Казань и Санкт-Петербург, где «квадрат» такого жилья стал дешевле на 0,4%. На третьем месте оказались Воронеж и Волгоград с показателем 0,3%, а на четвертом – Самара (0,1%).
Подорожала вторичная недвижимость в Перми, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, где стоимость квадратного метра подорожала на 1,3%. Также в этот список вошли Красноярск (+1,2%), Омск (+1%), Новосибирск (+0,7%), Ростов-на-Дону (+0,3%) и Уфа (+0,2%).