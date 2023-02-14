Военкор Симонов показал на карте пути снабжения группировки ВСУ в Бахмуте

Военный корреспондент Александр Симонов опубликовал карту, наглядно показывающую ситуацию со снабжением группировки ВСУ в Бахмуте.
В своем Telegram-канале он отметил, что говорить об оперативном окружении противника на данном участке фронта пока рано.
«Сейчас музыканты физически перерезали только прямые трассы на Северск и Славянск. Причем сообщение с этими городами все еще возможно через разветвленную сеть объездных и грунтовых дорог», — пишет Симонов.
По словам военкора, с запада под огневым контролем ЧВК «Вагнер» частично находится трасса на Константиновку. При этом дорога на Часов Яр по-прежнему свободна, прямой угрозы блокирования перемещений ВСУ по ней пока нет.
«Более того, на западе от Бахмута есть огромное количество полей, по которым техника может перемещаться сейчас абсолютно спокойно», — добавил военкор.
Ранее предприниматель Евгений Пригожин опроверг сообщения в СМИ о том, что на севере Бахмута заблокирована крупная группировка украинских войск. По его словам, эти сведения не соответствуют действительности, в городе продолжаются тяжелые бои, в ближайшее время ждать его взятия не следует.