Военкор Симонов показал на карте пути снабжения группировки ВСУ в Бахмуте

Ранее предприниматель Евгений Пригожин опроверг сообщения в СМИ о том, что на севере Бахмута заблокирована крупная группировка украинских войск. По его словам, эти сведения не соответствуют действительности, в городе продолжаются тяжелые бои, в ближайшее время ждать его взятия не следует.