Футболисты украинского «Миная» сменили отель в Турции из-за опасений за свою безопасность

Представители закарпатского «Миная» решили сменить отель на сборах в Турции после массовой потасовки с футболистами ярославского «Шинника». Украинцы переживают за безопасность.
Скандальный эпизод произошел в отеле Royal Seginus вечером 13 февраля. Футболисты «Миная» провоцировали коллег из «Шинника», заставляя кричать неонацистские речевки, а также петь украинский гимн. Игроки ярославского клуба отказались это делать, после чего завязалась драка между представителями команд.
Сразу после инцидента на подмогу «Шиннику» готовы были приехать сразу несколько других команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ), проводящие свои сборы в Турции. Однако «Минай» решил избежать выяснения отношений, поэтому сменил гостиницу по соображениям безопасности, передает Telegram-канал Mash.