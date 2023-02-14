Футболисты украинского «Миная» сменили отель в Турции из-за опасений за свою безопасность

Сразу после инцидента на подмогу «Шиннику» готовы были приехать сразу несколько других команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ), проводящие свои сборы в Турции. Однако «Минай» решил избежать выяснения отношений, поэтому сменил гостиницу по соображениям безопасности, передает Telegram-канал Mash.