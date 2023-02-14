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Певец Александр Ревва впервые ответил на обвинения бросившего его отца

Шоу-бизнес
Певец Александр Ревва впервые ответил на обвинения бросившего его отца

Шоумен, телеведущий и певец Александр Ревва ответил на обвинения отца Владимира. Мужчине, который живет в Донецке, не понравилась антироссийская позиция сына в свете спецоперации.

Шоумен после долгого молчания отреагировал на обвинения родителя. По словам Реввы, он не любит оправдываться и «рыться в чужом белье», но последователям родственников ему ответить необходимо.

«Мой "папа" ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего четыре месяца. Но ничего, как-то выросли. А страсть к популярности — это, наверное, у нас генетическое», — отметил он в соцсетях.

На данный момент Ревва находится в Москве — недавно он вернулся в Россию, сообщив, что ему нужен был отпуск. После приезда концерты артиста перенесли.
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