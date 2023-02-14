Политолог Шипилин: реабилитация нацизма неизбежно приведет Европу в пропасть

В эксклюзивной беседе с ФАН он прокомментировал новую инициативу Латвии о выделении 300 тысяч евро на важные проекты культурного наследия. Все бы ничего, если бы речь не шла о планах латвийских киноделов снять фильм, главным героем которого станет нацистский преступник Эрнест Лауманис.