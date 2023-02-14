Политолог Шипилин: реабилитация нацизма неизбежно приведет Европу в пропасть

Реабилитация нацизма в странах Балтии происходит давно, а после начала спецоперации на Украине приобрела новую жизнь, считает политолог Павел Шипилин.
В эксклюзивной беседе с ФАН он прокомментировал новую инициативу Латвии о выделении 300 тысяч евро на важные проекты культурного наследия. Все бы ничего, если бы речь не шла о планах латвийских киноделов снять фильм, главным героем которого станет нацистский преступник Эрнест Лауманис.
Это не единственная подобная инициатива. Сообщается, что среди проектов есть ленты сторонников идей Третьего рейха.
«Сейчас явные нацисты в балтийских странах оказались в фаворе у США. И для них это нормально, поскольку они понимают, что никакого осуждения у себя на Западе они не получат. Вот и почувствовали свободу рассказать о своих так называемых героях всему миру», — объяснил Шипилин.
Так как сейчас восточноевропейские и украинские националисты настроены на борьбу с Россией, американцы будут их использовать, считает эксперт. По его словам, прославление чуждой россиянам идеологии сегодня выходит на новый уровень на всем европейском континенте.
«Сейчас западные страны стали более спокойно реагировать на воспоминания о нацизме. Они начали переписывать историю, в которой и Освенцим уже освобождали не советские войска, а чьи-то другие. Другими словами, все идет по кривой, которая ведет, конечно же, в пропасть. Потому что реабилитация нацизма — это катастрофа, прежде всего для самой Европы», — заключил политолог.
Ранее сообщалось о решении Латвии по примеру Украины создать свой исторической памяти. Речь идет об учреждение, которое будет переписывать историю и создавать фейки и мифы, которые потом будут выдавать за правду.