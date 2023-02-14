Путин встретился с главой «Справедливая Россия — За правду» Мироновым

Российский президент Владимир Путин провел очную встречу с председателем политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Известно, что депутат Государственной думы озвучил некоторые предложения касательно участников СВО. В частности, политик предложил награждать статусом ветерана боевых действий лиц, отправившихся на фронт по собственному желанию.
Ранее Путин заявил, что те, кто пытался создавать проблемы для российской экономики, не ожидали столь эффективного противостояния западным санкциям. Об этом он сказал на встрече с представителями авиаотрасли.