Доктор Мясников предупредил женщин об опасности острой боли в животе

Любое проявление боли внизу живота у женщин является веским поводом для обращения за медицинской помощью.
Такое состояние может быть вызвано как проблемами с репродуктивной системой, так и рядом других опасных заболеваний. Об этом предупредил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».
«Любая боль в животе острая требует немедленной консультации врача. Это надо запомнить», — подчеркнул специалист.
Также Мясников назвал простой и эффективный способ снижения артериального давления без лекарств. По его словам, улучшить показатели помогает массаж ушей.