В Саратове мужчина получил 9,5 года колонии за убийство матери шнуром от роутера

По данным ведомства, все произошло в январе прошлого года. 24-летний молодой человек пришел в гости к матери, где у них произошел в конфликт. Женщина попросила его покинуть квартиру, но сын отказался, а после напал на женщину с кухонным ножом. После этого он взял шнур от роутера и задушил им женщину.