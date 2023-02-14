В Саратове мужчина получил 9,5 года колонии за убийство матери шнуром от роутера

Суд в Саратове вынес вердикт по делу местного жителя, который жестоко расправился с собственной матерью. Об этом сообщили во вторник в региональном управлении СК России.
По данным ведомства, все произошло в январе прошлого года. 24-летний молодой человек пришел в гости к матери, где у них произошел в конфликт. Женщина попросила его покинуть квартиру, но сын отказался, а после напал на женщину с кухонным ножом. После этого он взял шнур от роутера и задушил им женщину.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Суд приговорил его к 9,5 года колонии.