Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ефремов рассказал о конфликте с Тодоровским на съемках фильма «Здоровый человек»

Общество
Ефремов рассказал о конфликте с Тодоровским на съемках фильма «Здоровый человек»

Актер театра и кино Никита Ефремов рассказал о работе над фильмом «Здоровый человек» и конфликте с режиссером Петром Тодоровским. Он отметил, что атмосфера на площадке была напряженной.

Звезды подтвердили, что работа над картиной кипела и была сопряжена с регулярным выяснением творческих замыслов. Ефремов постоянно придирался к мелочам. В связи с чем поблагодарил кинематографиста за терпение.

«Я внутренне сел на место режиссера», — признался Ефремов на пресс-конференции.

Тодоровский в свою очередь отметил, что некоторые сцены родились в момент бурных споров. В итоге финал картины пришлось изменить. По мнению Тодоровского, такой вариант фильма получился куда интереснее, и все благодаря Ефремову.

«Здоровый человек» выйдет в российский прокат 2 марта. Картина уже получила награды на Московском международном кинофестивале и «Золотом орле».
ефремов тодоровский кино здоровый человек
Военкоры ФАН
Лучшие в аду