Ефремов рассказал о конфликте с Тодоровским на съемках фильма «Здоровый человек»

Актер театра и кино Никита Ефремов рассказал о работе над фильмом «Здоровый человек» и конфликте с режиссером Петром Тодоровским. Он отметил, что атмосфера на площадке была напряженной.
Звезды подтвердили, что работа над картиной кипела и была сопряжена с регулярным выяснением творческих замыслов. Ефремов постоянно придирался к мелочам. В связи с чем поблагодарил кинематографиста за терпение.
«Я внутренне сел на место режиссера», — признался Ефремов на пресс-конференции.
Тодоровский в свою очередь отметил, что некоторые сцены родились в момент бурных споров. В итоге финал картины пришлось изменить. По мнению Тодоровского, такой вариант фильма получился куда интереснее, и все благодаря Ефремову.
«Здоровый человек» выйдет в российский прокат 2 марта. Картина уже получила награды на Московском международном кинофестивале и «Золотом орле».