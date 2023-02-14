Хирург Карасев рассказал, какие продукты могут спровоцировать развитие рака

Медицинский специалист отмечает, что неправильное питание является одной из главных причин развития онкологических заболеваний. Это обусловлено тем, что в их состав входят канцерогены — вещества, способствующие образованию опухолей. Чаще всего канцерогены входят в состав продуктов, полученных при использовании пестицидов и минеральных удобрений. Также опасным считается мясо, в состав которого входят различные гормональные добавки, рассказал Карасев на своем канале в мессенджере Telegram.