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Хирург Карасев рассказал, какие продукты могут спровоцировать развитие рака

Общество
Хирург Карасев рассказал, какие продукты могут спровоцировать развитие рака

Употребление продуктов, содержащие в себе канцерогенные вещества, способствует развитию рака. Об этом заявил врач-онколог, хирург Иван Карасев. Он рассказал, в состав каких продуктов входят канцерогены.

Медицинский специалист отмечает, что неправильное питание является одной из главных причин развития онкологических заболеваний. Это обусловлено тем, что в их состав входят канцерогены — вещества, способствующие образованию опухолей. Чаще всего канцерогены входят в состав продуктов, полученных при использовании пестицидов и минеральных удобрений. Также опасным считается мясо, в состав которого входят различные гормональные добавки, рассказал Карасев на своем канале в мессенджере Telegram.

Чрезмерное употребление продуктов с повышенным содержанием маргарина и сахара также может способствовать развитию рака. В заключении врач посоветовал отказаться от употребления генно-модифицированной пищи.
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