Спектакль с Раппопорт и Серебряковым отменили в «Балтийском доме» за полчаса до начала

Известно, что несколько дней назад Раппопорт поддержала народную артистку России Лию Ахеджакову, которая поддержала Украину и осталась без ролей в театре «Современник». Кроме того, актриса репостила публикации тех, кого впоследствии признавали иноагентами. Серебряков тоже не раз подвергался критике из-за нелюбви к родной стране.