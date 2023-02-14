Спектакль с Раппопорт и Серебряковым отменили в «Балтийском доме» за полчаса до начала

Постановка «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова не состоится 14 февраля. В пресс-службе «Балтийского дома» сообщили о «технических причинах».
Спектакль с Раппопорт и Серебряковым должен был пройти в «Балтийском доме» 14 февраля. Пользователи Сети сообщают, что узнали об отмене за полчаса до начала мероприятия.
Как узнала «Фонтанка», отмена произошла «по техническим причинам». Организаторы отказались раскрывать подробности срыва мероприятия с участием Раппопорт и Серебрякова. Второй спектакль с актерами на 15 февраля тоже отменен.
Известно, что несколько дней назад Раппопорт поддержала народную артистку России Лию Ахеджакову, которая поддержала Украину и осталась без ролей в театре «Современник». Кроме того, актриса репостила публикации тех, кого впоследствии признавали иноагентами. Серебряков тоже не раз подвергался критике из-за нелюбви к родной стране.