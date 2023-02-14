Домработницу главы «Россельхозбанка» осудили за кражу ценностей и техники на 3 млн рублей. Женщину приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, пишет Telegram-канал «112».
По данным следствия, Елена О. украла из дома крупного банкира шесть фарфоровых статуэток коров, десять чемоданов, бутылку вина Chateau Mouton Rothschild 2011 года, а также посуду и бытовую технику. Кроме этого, воровка попыталась похитить брендовые вещи и ювелирные украшения.
Злоумышленницу задержали. Сотрудники правоохранительных органов вменили домработнице совершение крупной кражи и покушения на кражу в особо крупном размере. Россиянка дала признательные показания.