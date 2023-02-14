GT: замалчивание западными СМИ расследования о «Северных потоках» говорит о виновности США

Реакция западных СМИ на сенсационное расследование Сеймура Херша о «Северных потоках» говорит о целенаправленной попытке Вашингтона скрыть свою причастность, считают авторы издания Global Times.
Как пишут авторы, после того как легендарный американский журналист посмел выступить с обвинением в адрес властей США от него отвернулись издания, которые несколько лет назад восхищались его работой.
Таким образом, западные СМИ показали свое истинное лицо и несоответствие званию профессиональных журналистов, уверены обозреватели китайского издания. Также аналитики GT отметили, что Вашингтон не смог привести каких-либо аргументов, опровергающих выводы Херша. А значит фактически признали свою вину в этом террористическом акте, заключили авторы статьи.