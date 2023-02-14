Парикмахеры предостерегли от использования расчесок с длинной кабаньей щетиной

Виды расчесок, которые приводят к облысению, назвали парикмахеры Фабио Скалиа и Дарриус Пис. В первую очередь, они рекомендовали отказаться от расчесок с длинной кабаньей щетиной.
Такие инструменты обычно советуют использовать для тонких и мягких прядей. Пис отметил, что расчески с длинной кабаньей щетиной, как правило, очень грубые и жесткие. Их использование может закончиться выпадением волос, пишет издание SheFinds.
Мнение коллеги разделил и Скалиа. По его словам, подобные инструменты тянут волосы у основания корней. Он посоветовал делать выбор в пользу расчесок с более мягкими и короткими щетинами. Парикмахер уточнил, что следует сразу же отказываться от инструментов, во время использования которых ощущается напряжение.