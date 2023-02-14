Парикмахеры предостерегли от использования расчесок с длинной кабаньей щетиной

Мнение коллеги разделил и Скалиа. По его словам, подобные инструменты тянут волосы у основания корней. Он посоветовал делать выбор в пользу расчесок с более мягкими и короткими щетинами. Парикмахер уточнил, что следует сразу же отказываться от инструментов, во время использования которых ощущается напряжение.