Оскар Кучера назвал сбежавшего из России лидера Little Big Прусикина «чепушилой»

Ведущий и шоумен Оскар Кучера прокомментировал провокационное фото музыканта Ильи Прусикина (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). Он обозвал лидера группы Little Big «чепушилой».
Шоумен опубликовал в Telegram-канале снимок Прусикина, который предстал в необычном образе. Музыкант нарядился в укороченный китель и фуражку сотрудника российских правоохранительных органов. На ноги артист надел черные чулки и туфли на высоком каблуке.
«Чепушило обыкновенное, вид чудовищный, семейство сбежавших», — написал Кучера.
Прусикин покинул Россию вскоре после начала спецоперации. Артист оскорбительно высказывается о родине, где обрел популярность и заработал миллионы.