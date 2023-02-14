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Оскар Кучера назвал сбежавшего из России лидера Little Big Прусикина «чепушилой»

Шоу-бизнес
Оскар Кучера назвал сбежавшего из России лидера Little Big Прусикина «чепушилой»

Ведущий и шоумен Оскар Кучера прокомментировал провокационное фото музыканта Ильи Прусикина (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). Он обозвал лидера группы Little Big «чепушилой».

Шоумен опубликовал в Telegram-канале снимок Прусикина, который предстал в необычном образе. Музыкант нарядился в укороченный китель и фуражку сотрудника российских правоохранительных органов. На ноги артист надел черные чулки и туфли на высоком каблуке.

«Чепушило обыкновенное, вид чудовищный, семейство сбежавших», — написал Кучера.

Прусикин покинул Россию вскоре после начала спецоперации. Артист оскорбительно высказывается о родине, где обрел популярность и заработал миллионы.
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