Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России упали на треть за 2022 год

По итогам четвертого квартала было продано 3,115 тыс. единиц. Это на 51,8% меньше, чем годом ранее и на 4,1% больше, чем за третий квартал 2022 года, когда было реализовано 2,992 тысячи штук. Сокращение рынка в годовом выражении в третьем квартале равнялось 43,4%. Итого в последние три месяца года оно разогналось на 8,4%, сообщили в АЕБ.