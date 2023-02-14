Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России упали на треть за 2022 год

Объем продаж дорожно-строительной и специализированной техники в России за 2022 год уменьшился на треть — до 13,7 тыс. единиц. На это указывают сведения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
За минувший год в стране удалось реализовать 13,677 тыс. единиц техники соответствующего назначения, то есть на 33,3% меньше по сравнению с результатом предыдущего года. Продажи за девять месяцев, как сообщалось, находились на уровне 10,699 тыс. шт. (-25,1%).
По итогам четвертого квартала было продано 3,115 тыс. единиц. Это на 51,8% меньше, чем годом ранее и на 4,1% больше, чем за третий квартал 2022 года, когда было реализовано 2,992 тысячи штук. Сокращение рынка в годовом выражении в третьем квартале равнялось 43,4%. Итого в последние три месяца года оно разогналось на 8,4%, сообщили в АЕБ.