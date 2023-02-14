Девушка футболиста Кристиана Нобоа сняла побои после обвинений в избиении

Кевиам Касо, бывшая возлюбленная полузащитника футбольного клуба «Сочи» Кристиана Нобоа, сняла побои после обвинений в избиении. Эквадорец якобы нанес несколько серьезных телесных повреждений своей девушке.
Напомним, неприятная ситуация в личной жизни 38-летнего Нобоа произошла несколько дней назад в Дубае. Касо якобы застала эквадорца в номере отеля, занимающегося сексом с двумя девушками. Сразу после этого Нобоа избил свою возлюбленную. Касо решила снять побои и подать заявление в местную полицию.
«Прибыли только два офицера, и единственное, что они попросили меня, это вернуться в комнату, а Кристиана — уйти. Они сказали мне, что на следующий день я должна решить, хочу ли подать заявление в полицию. Я решила подать его и пошла в участок. Они не должны были позволить Кристиану уйти, они не должны были дать мне пострадать», — цитирует девушку издание Expreso.
Ранее стала известна реакция самого Нобоа на обвинения в его адрес. Футболист отрицает причастность к совершенному преступлению. По словам Нобоа, девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.