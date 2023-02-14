Девушка футболиста Кристиана Нобоа сняла побои после обвинений в избиении

Напомним, неприятная ситуация в личной жизни 38-летнего Нобоа произошла несколько дней назад в Дубае. Касо якобы застала эквадорца в номере отеля, занимающегося сексом с двумя девушками. Сразу после этого Нобоа избил свою возлюбленную. Касо решила снять побои и подать заявление в местную полицию.