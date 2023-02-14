Ливан вновь обратился к партнерам за помощью на саммите в Дубае

В обменных пунктах Бейрута, Библоса, Триполи (второй по величине город Ливана) нет валюты, в магазинах не хватает товаров, банки работают с серьезными ограничениями, улицы Бейрута остались без освещения ночью, в домах не горит свет — у людей нет средств на оплату электричества, вдоль дорог брошены машины — отсутствует топливо на АЗС (на которых вспыхивают конфликты в очередях). Надо отметить, что экономический спад возник не в один день и не в один год, он идет все последнее десятилетие. Причины носят как внутренний, так и внешний характер. Из внутренних причин это повсеместная коррупция, паралич власти — с осени 2019 года в отставку подали три правительства подряд и в данное время новое не сформировано.