Ливан вновь обратился к партнерам за помощью на саммите в Дубае

Ливан в очередной раз призвал страны региона к оказанию помощи на саммите в Дубае, пообещав, что использует деньги «должным образом». С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности министра финансов Юсеф Эль Халиль.
«Мы объясняем нашу ситуацию ОАЭ и всем тем, кто участвует», — сказал Эль Халиль в кулуарах конференции.
Испытывающий нехватку денежных средств Бейрут пытается убедить доноров в том, что их средства будут потрачены «правильным образом», однако партнеры по-прежнему отказываются от предоставления помощи без программы реформ.
Страны, включая Саудовскую Аравию и Европейский союз, пообещали выделить миллиарды долларов, но не сделали этого, поскольку Бейрут еще не приступил к критически важным экономическим реформам и борьбе с эндемической коррупцией. Ливан заключил сделку на 3 миллиарда долларов с Международным валютным фондом в прошлом году при условии, что он предпримет меры, включая аудит центрального банка и банковского сектора.
Тяжелейший кризис продолжается уже четвертый год. При этом правительство тратит более 60% своего бюджета на зарплаты 300 000 государственных служащих, в том числе на вооруженные силы.
Высокопоставленный чиновник Всемирного банка заявил, что Ливан находится в самой опасной ситуации на Ближнем Востоке.
«Страна имеет огромную проблему управления», — заявил Ферид Белхадж, вице-президент Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке в интервью Bloomberg TV.
Представители США, Франции, Египта, Катара и Саудовской Аравии заявили в совместном заявлении, что «реальная поддержка начнется после избрания будущего президента» и тогда, как будут проведены реформы — это обязательное условие, чтобы Бейрут получил доступ к миллиардам долларов помощи.
Заявление последовало за встречей, состоявшейся в Париже на прошлой неделе, на которой представители мировых держав общались с ливанскими политиками в попытке положить конец месяцам политического и социального тупика, мешающему избранию президента.
Коллапс всех систем
Финансовый крах страны был назван Всемирным банком одним из худших в мире с середины 19-го века. Ливан объявил дефолт по международному долгу в размере 30 миллиардов долларов и увидел крах своей экономики с сочетанием трехзначной инфляции и валютного кризиса, уничтожающего сбережения людей.
Страна оказалась в глубоком финансовом кризисе, ее Центробанк исчерпал все ресурсы. Государство не может закупить топливо и медикаменты у иностранных партнеров. Большая часть населения страны пребывает за чертой бедности. На фоне волны глобальной пандемии коронавируса ливанский кризис остался несколько незамеченным мировой общественностью, хотя по своему масштабу его называют историческим для страны.
В обменных пунктах Бейрута, Библоса, Триполи (второй по величине город Ливана) нет валюты, в магазинах не хватает товаров, банки работают с серьезными ограничениями, улицы Бейрута остались без освещения ночью, в домах не горит свет — у людей нет средств на оплату электричества, вдоль дорог брошены машины — отсутствует топливо на АЗС (на которых вспыхивают конфликты в очередях). Надо отметить, что экономический спад возник не в один день и не в один год, он идет все последнее десятилетие. Причины носят как внутренний, так и внешний характер. Из внутренних причин это повсеместная коррупция, паралич власти — с осени 2019 года в отставку подали три правительства подряд и в данное время новое не сформировано.
Кризис не только в финансах
Ливан остается без президента с тех пор, как мандат бывшего лидера Мишеля Ауна истек в октябре прошлого года, и страна управляется только временным кабинетом, ограниченным в своей власти. Глубоко поляризованный парламент предпринял 11 попыток выбрать нового президента до того, как избирательные сессии были приостановлены 19 января. Без правительства и без главы государства проведение срочно необходимых экономических реформ будет невыполнимо.
Президент Франции Эммануэль Макрон решил взять спасение Ливана в свои руки и, как пишет зарубежная пресса, прибег к методу кнута и пряника, обещая местным элитам помощь только в том случае, если они начнут процесс политических изменений.
Учитывая долговую нагрузку и полный крах экономики страны, складывается впечатление, что уже поздно что-либо предпринимать. Если Бейрут в ближайшее время не выйдет из экономического пике, то перспективы Ливана печальны.