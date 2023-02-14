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Президент Польши Дуда: киевский режим защищает Европу от России

Политика
Президент Польши Дуда: киевский режим защищает Европу от России

Польский лидер Анджей Дуда сделал неожиданное заявление относительно роли украинского государства в защите всего европейского континента. Об этом стало известно 14 февраля.

По словам политика, он не желает, чтобы Россия находилась рядом с польскими рубежами. Поэтому Дуда выразил благодарность киевскому режиму, за то, что тот охраняет всю Европу от Москвы.

«Сегодня именно наши украинские соседи защищают нас от этого», – сказал он.

Ранее посол Венгрии в Германии Петер Геркеш сказал, что военная помощь Запада Киеву лишь усугубляет ситуацию на украинской земле. Соответствующие выводы он озвучил в ходе беседы с Welt.
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