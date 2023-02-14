Польский лидер Анджей Дуда сделал неожиданное заявление относительно роли украинского государства в защите всего европейского континента. Об этом стало известно 14 февраля.
По словам политика, он не желает, чтобы Россия находилась рядом с польскими рубежами. Поэтому Дуда выразил благодарность киевскому режиму, за то, что тот охраняет всю Европу от Москвы.
«Сегодня именно наши украинские соседи защищают нас от этого», – сказал он.
Ранее посол Венгрии в Германии Петер Геркеш сказал, что военная помощь Запада Киеву лишь усугубляет ситуацию на украинской земле. Соответствующие выводы он озвучил в ходе беседы с Welt.