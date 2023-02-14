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Певица Ани Лорак рассекретила нового возлюбленного

Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак рассекретила нового возлюбленного

Украинская исполнительница Ани Лорак опубликовала фотографии с новым возлюбленным. Избранником певицы оказался импозантный мулат Исаак Виджраку с двумя детьми.

Новый возлюбленный Лорак родом не из России и не с Украины. Мужчина проживает на Ибице и воспитывает двоих детей.

«Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду. Моя любовь», — подписала Лорак совместные фото с новым бойфрендом на своей странице в соцсети.
Певица Ани Лорак рассекретила нового возлюбленного

Виджраку — инструктор йоги из Барселоны. В социальных сетях мулат называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы». О романе с импозантным мужчиной Лорак объявила в День всех влюбленных, пишет «Дни.ру».

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