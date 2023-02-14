Певица Ани Лорак рассекретила нового возлюбленного

Виджраку — инструктор йоги из Барселоны. В социальных сетях мулат называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы». О романе с импозантным мужчиной Лорак объявила в День всех влюбленных, пишет «Дни.ру».