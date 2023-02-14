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Мужчину нашли живым под завалами спустя 207 часов после землетрясения в Турции

Происшествия
Мужчину нашли живым под завалами спустя 207 часов после землетрясения в Турции

Спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под завалов разрушенного здания на юго-востоке Турции живого мужчину. Как пишет Анатолийское агентство, его нашли спустя 207 часов после катаклизма.

Самое разрушительное за последние 39 лет землетрясение произошло на территории нескольких юго-восточных провинций в Турции. Как заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган число погибших превысило 31 тыс., тысячи домов оказались разрушенными.

Ранее грузинский национальный центр сейсмического мониторинга сообщил о землетрясении на западе страны. Об этом писал «Царьград».
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