«Выбросить на воздух сотни миллионов долларов»: почему НАТО не поставляет самолеты Киеву

Россия обладает превосходством в воздухе в зоне проведения специальной военной операции, и это обстоятельство в обозримом будущем не изменится. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Матвейчев.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом для Североатлантического альянса. Вместе с тем он признал, что среди членов военного блока такое обсуждение идет.
«Современные самолеты — это самая дорогостоящая военная техника, — заявил Матвейчев. — Так что если кто-то из западных союзников и решится поставить их на нужды ВСУ, то их количество, которое в итоге окажется прислано, окажется настолько незначительным, что это никак не повлияет на ход боевых действий».
Те же истребители, штурмовики и бомбардировщики, которые пополнят ВВС Украины, будут неизбежно сбиты своими российскими «коллегами», имеющими превосходство в воздухе, добавил депутат.
«Так что, если Запад хочет выбросить на воздух сотни миллионов долларов — милости прошу, пускай шлет свои самолеты Киеву! — посоветовал парламентарий. — Однако чутье мне подсказывает, что этого не будет: в НАТО заседают прагматичные люди, и они прекрасно понимают, что ждет их воздушную технику на Украине».
Ранее пилот ВВС Украины заявил о превосходстве российского истребителя Су-27 над американским F-16.