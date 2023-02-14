События на Украине к 21:00 14 февраля: Киев готовит провокацию вокруг ЧАЭС, Рада отменяет День Победы

Также МО РФ сообщило о подготовке Киевом масштабной провокации, нацеленной на дискредитацию российской армии. По информации ведомства, представители киевского режима планируют представить мировому сообществу «улики», якобы подтверждающие, что из-за действий российских военных на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения в феврале-апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение» территорий Украины. Также Киев готовит фальшивые доказательства якобы «расхищения» военными РФ радиоактивных материалов с ЧАЭС, чтобы впоследствии обвинить Россию в «облучении населения».