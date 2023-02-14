События на Украине к 21:00 14 февраля: Киев готовит провокацию вокруг ЧАЭС, Рада отменяет День Победы

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 14 февраля.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и места скопления техники ВСУ на Купянском, Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Украинские войска потеряли порядка 210 военнослужащих и большое количество техники. В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий ликвидировано более 60 военнослужащих противника. В районе Авдеевки уничтожен украинский ангар с военной техникой.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Мста-Б». В Херсонской и Днепропетровской областях уничтожены 2 склада боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 108 районах. В Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ украинских войск.
Истребительной авиацией ВКС РФ в Донецкой Народной Республике (ДНР) сбиты самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены 4 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской Народной Республике (ЛНР), ДНР и Запорожской области.
Также МО РФ сообщило о подготовке Киевом масштабной провокации, нацеленной на дискредитацию российской армии. По информации ведомства, представители киевского режима планируют представить мировому сообществу «улики», якобы подтверждающие, что из-за действий российских военных на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения в феврале-апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение» территорий Украины. Также Киев готовит фальшивые доказательства якобы «расхищения» военными РФ радиоактивных материалов с ЧАЭС, чтобы впоследствии обвинить Россию в «облучении населения».
При этом ведомство подчеркивает, что многократные миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Чернобыльскую АЭС подтвердили нормальный радиационный фон на самом объекте и окружающих его территориях.
ДНР
В течение дня ВСУ вели обстрелы Донецка, а также Ясиноватского района и населенных пунктов Макеевка, Горловка, Зайцево. В ходе атак применялись артиллерийские орудия калибров 122 мм и 155 мм.
В Донецке получили ранения 3 мирных жителя, зафиксированы повреждения здания продуктового магазина. В Горловке при обстрелах повреждены административное здание и детский сад.
В Бахмуте продолжаются тяжелые бои, при этом ожидать, что город будет взят в ближайшее время, не следует, заявил бизнесмен Евгений Пригожин. Предприниматель подчеркнул, что подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают перемалывать оборону ВСУ, штурмуя дом за домом. Все сообщения о якобы окружении местной группировки войск противника на севере города не соответствуют действительности.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на западе Марьинки идут тяжелые бои. Однако ситуация вселяет надежду на последующий выход на новые рубежи, отметил он.
В ДНР ждут прихода всех крупных российских банков в регион, сообщил первый зампред правительства республики Рустам Мингазов. По его словам, Донецк хотел бы создать конкурентный рынок, в том числе в банковском секторе.
ЛНР
Пресс-служба Правительства ЛНР сообщила, что в 2022 году более 3,1 тысячи семей республики получили компенсации за утрату имущества и жилья в результате боевых действий.
В столице ЛНР прошло празднование 80-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков. В рамках торжеств состоялся митинг-реквием у братской могилы советских воинов, в нем приняли участие глава республики Леонид Пасечник, председатель местного парламента Денис Мирошниченко, депутаты Народного совета ЛНР и Госдумы РФ.
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с главой МИД Канады Мелани Жоли. В Telegram-канале Зеленского сообщается, что стороны обсудили «первоочередные потребности» украинских сил обороны.
Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о назначении новых заместителей министров обороны и внутренних дел. Так, должности замглавы украинского МВД среди прочих получили Богдан Драпьятый и Екатерина Павличенко, об увольнении которых с этого же поста объявлялось ранее.
Глава МО Украины Алексей Резников заявил, что уволенные после скандала с закупками продовольствия для ВСУ заместители будут привлечены к работе в качестве его советников. Речь, в частности, идеи о замминистра обороны Иване Руснаке и замминистра обороны по вопросам цифрового развития Олеге Гайдуке.
Командование ВСУ ведет разбирательства по поводу некорректного поведения военкомов в ходе рейдов по вручению повесток населению, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. Действия представителей военкоматов она списала на «человеческий фактор».
Украинские СМИ со ссылкой на заявление представителя командования ВВС страны Юрия Игната сообщили, что над территорией страны были замечены воздушные шары с угловыми отражателями. Игнат заявил, что цели отслеживаются средствами ПВО, в небе дежурит истребительная авиация.
Внутренне перемещенные лица на Украине подают массовые жалобы в офис уполномоченного по правам человека на прекращение положенных им выплат на проживание. По данным аппарата омбудсмена, только в январе количество таких заявление составило 316 штук.
В Верховной раде зарегистрировали законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы на Украине. Документ был подготовлен депутатами от партий «Слуга народа» и «Голос».
Украинские библиотеки в рамках «дерусификации» в 2022 году уничтожили свыше 20 миллионов книг на русском языке, сообщил местный «Пятый канал».
Норвегия передаст Украине 8 танков и до 4 боевых машин поддержки, сообщает министерство обороны королевства. Также власти планируют выделить Киеву средства на закупку боеприпасов и запчастей к этой технике.
Польша в марте планирует передать Украине танки Leopard, сообщил министр обороны европейской страны Мариуш Блащак. Он добавил, что сейчас украинские солдаты проходят обучение на польской территории. По его словам, к передаче этих машин также «очень близка» Финляндия.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штатам пока нечего объявить о предоставлении Киеву истребителей. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи группы поддержки Украины в Брюсселе, он отметил, что западные партнеры продолжают оценивать нужды ВСУ и ожидают активизации действий украинских войск весной.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятие решений по поставкам оружия Украине не означает вовлеченности блока в конфликт. По его словам, альянс имеет право помогать Киеву «осуществлять право на самооборону».