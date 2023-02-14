Математик Афган сообщил, что мощные землетрясения в Турции вызвали люди

Разрушительные землетрясения на юго-востоке Турции были искусственными, заявил математик Сидик Афган в программе «Малахов» на канале «Россия 1».
Афган утверждает, что он предсказал случившуюся в Турцию катастрофу еще в 2015 году. По его словам, подземные толчки в республике были вызваны деятельностью людей. Они возникли в результате взрыва бомбы, которую поместили на большую глубину, считает математик.
«У меня есть расчет, потому что это искусственное землетрясение. Это искусственно сделали», — подчеркнул Афган.
Математик полагает, что землетрясения в Турции устроили люди, которые «курируют весь мир». В минувших эфирах Афган отмечал, что в это тайное сообщество входят влиятельные люди, включая президента США.