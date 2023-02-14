Профессор Флоренский: скорблю по погибшим в Турции, в многострадальной Сирии

Второй разлом прослежен с юга, проходит прямо на север через район Мертвого Моря в Сирию. Он отделяет расположенные западнее территорию Израиля и Средиземного моря, на этот раз оказавшимися стабильными от прижатой с востока к нему твердой Аравийской плиты, движение которой на север и вызвало трагедию. В районе города Газиантеп разлом Мертвого Моря буквально втыкается в Анатолийский разлом, за которым стоит достаточно твердый блок юго-восточной Турции. Трагедия произошла в месте пересечения этих двух постоянно-активных разломов. Левый Средиземноморский блок движется на юг, на нас, а вот правый блок – Аравийская плита на север от нас, образуя горизонтальные перемещения по меридиональному разлому Мертвого Моря. Такое движение называется левый сдвиг. В результате землетрясения Аравийская плита продвинулась в разных участках всего-то на 3-5 метров, но двигались-то горы, и в месте, где Аравийская плита по разлому Мертвого моря проскользнула и воткнулась в Анатолийский разлом, и произошла трагедия. Главное землетрясение с магнитудой в 7.8 баллов имело очаг, где, собственно, и произошли главные события, главные смещения на глубине 18-19 километров. Это одна из относительно неглубоких субгоризонтальных плоскостей в недрах земной коры, потому и центр землетрясения относительно неглубокий, мелко-фокусный. Но от этого не легче. Вторая подвижка, второй толчок, почти такой же магнитуды произошел в районе Эльбистана. Эти два мощнейших землетрясения сопровождались продолжающимся менее мощными землетрясениями с магнитудой 5-6 баллов. Они тоже сопровождаются разрушениями и если бы они были одиночными, то о них сообщалось бы по всему миру. В данном же случае десятки таких землетрясений – афтершоков (вторичных толчков) продолжаются и будут продолжаться. Поэтому спасательные работы чрезвычайно опасны. Обрушения полуразрушенных зданий продолжаются.