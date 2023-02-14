Профессор Флоренский: скорблю по погибшим в Турции, в многострадальной Сирии

В мае 526 года от Рождества Христова жители славного города Антиохия и паломники готовились отпраздновать Вознесение Господне, один из двенадцати главных праздников христианства. В полдень задрожала земля, поднялся ураган, загремело небо, взметнулся огонь. Вскоре Антиохии не стало.
Это было одно из крупнейших в истории человечества землетрясений, жертвой которого стали четверть миллиона человек. Так погиб город, где проповедовал «апостол языков» Павел и где местная члены общины первыми провозгласила себя христианами. Через полтора тысячелетия трагедия повторилась и в результате землетрясения 6 февраля 2023 года турецкий город Антакья, находящийся на месте древней Антиохии, пал в руины.
Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни десятков тысяч человек, разрушены города, дороги, повреждены коммуникации. Последствия ещё предстоит оценить и преодолеть. Надо сказать, что существует ряд версий о причине землетрясения, порой они фантастические и политизированные, что, впрочем, неудивительно в напряжённой международной обстановке и ситуации брожения умов.
Для прояснения мы обратились к специалистам геологам и сейсмологам с предложением дать научные оценки произошедшим событиям. Среди них профессор Павел Васильевич Флоренский, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, почетный академик АН РА. Он изучал землетрясения на Камчатке, Джавское землетрясение, случившееся в 1991 году в разгар вооружённого конфликта в Южной Осетии. Вот что он сказал:
«Гоподи, спаси от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани», постоянно молят верующие во время Всенощного бдения. Трус, то есть трясение земли, называется одним из первых среди страшных бедствий. Страшнее пожара, наводнения и войны. Помимо его гигантской разрушительной энергии, оно неожиданно. Даже извержение вулкана, война – все это, имеет предсигналы и позволяет так или иначе немножко к ним подготовиться. Землетрясение – неожиданно, в любое время суток или года, поэтому прогнозам землетрясений посвящен гигантский объем исследований, но всё-таки конкретное землетрясение всегда неожиданно. Достаточно уверенно выделены сейсмоопасные зоны, где определена периодичность землетрясений, например, раз в сто лет, но в какой год? Разрушает не вероятность, а само землетрясение.
Планета Земля подобна куриному яйцу, у которого скорлупа растрескана. У яйца – случайно, а трещиноватость земной скорлупы – коры достаточно закономерна. Эти трещины, называются разломами. Детально изучены их распределение, ориентировка, глубина проникновения, но не время землетрясения. Разломы — это глубинные трещины в земной коре. Подвижки по разломам происходят иногда медленно и не заметно, а иногда резко, почти мгновенно, и тогда и происходят землетрясения. И в этом смысле произошедшее землетрясение — естественная закономерность. Выделяется гигантская энергия, на метры сдвигаются горные системы и долины. Встряска от этих подвижек, распространяется на сотни и тысячи километров, это вам не рояль двигать. Разлом как трещина прослеживается на десятки километров вглубь. И в этом смысле произошедшее землетрясение — естественная закономерность. Но точного прогноза пока нет. Известно, что люди, пережившие катастрофическое землетрясение, потом предсказывают даже небольшие землетрясения, мне об этом рассказывали жители Ашхабада, пережившие страшное землетрясение 1949 года.
Теперь-то, после происшедшей трагедии, задним числом, можно и поговорить. Многое можно объяснить, но не предсказать заранее. Севернее города Газиантеп землетрясение было неизбежно, другое дело когда? И почему именно первые толчки в ночь с 6 на 7 февраля в 23:30 по Москве? А потом в 16 часов севернее катастрофическое землетрясение возле города Эльбистан?
Землетрясения более вероятны тогда, когда приливные воздействия на Землю Луны и Солнца над этим местом Земли максимально раскачивают ее, то есть в новолуния или в полнолуния, в полдень или в полночь. Кстати, 6 февраля нынешнего года как раз было полнолуние. Недаром в Псалме 90 Давида, который больше известен как «Живый в помощи», молящиеся просят Господа избавить их от «страха нощного и беса полуденного». Итак, сильнейшие землетрясения в Турции в районе провинции Хатай происходят регулярно. Предшествующее землетрясение произошло рядом, в Анатолии 80 лет тому назад, в 1939 году, с такой же магнитудой – 7,9. Примерно такая же – почти вековая повторяемость наблюдалась и прежде.
А теперь рассмотрим более доступное понимание и прогноз – геолого-географическую приуроченность эпицентров землетрясений, что связано с разломами, по которым граничат стабильные блоки земной коры – плиты. На севере это плита, примерно соответствующая Турции, которую с юга и ограничивает Анатолийская зона разлома, на западе это зона Средиземного моря, а вот на юго-востоке мощная и стабильная Аравийская плита, сложенная древнейшими породами, образующими единый древний стабильный блок.
Эпицентр первого – в полночь на 7 февраля землетрясения находился немного севернее города Газиантепа, где проходит крупнейший Северо-Анатолийский разлом, протягивающийся из Средиземного моря с юго-запада на северо-восток от острова Кипр, в район залива Искандерун (в честь Александра Македонского), который продолжается на северо-восток через юг Турции и прослеживается в Армении.
Второй разлом прослежен с юга, проходит прямо на север через район Мертвого Моря в Сирию. Он отделяет расположенные западнее территорию Израиля и Средиземного моря, на этот раз оказавшимися стабильными от прижатой с востока к нему твердой Аравийской плиты, движение которой на север и вызвало трагедию. В районе города Газиантеп разлом Мертвого Моря буквально втыкается в Анатолийский разлом, за которым стоит достаточно твердый блок юго-восточной Турции. Трагедия произошла в месте пересечения этих двух постоянно-активных разломов. Левый Средиземноморский блок движется на юг, на нас, а вот правый блок – Аравийская плита на север от нас, образуя горизонтальные перемещения по меридиональному разлому Мертвого Моря. Такое движение называется левый сдвиг. В результате землетрясения Аравийская плита продвинулась в разных участках всего-то на 3-5 метров, но двигались-то горы, и в месте, где Аравийская плита по разлому Мертвого моря проскользнула и воткнулась в Анатолийский разлом, и произошла трагедия. Главное землетрясение с магнитудой в 7.8 баллов имело очаг, где, собственно, и произошли главные события, главные смещения на глубине 18-19 километров. Это одна из относительно неглубоких субгоризонтальных плоскостей в недрах земной коры, потому и центр землетрясения относительно неглубокий, мелко-фокусный. Но от этого не легче. Вторая подвижка, второй толчок, почти такой же магнитуды произошел в районе Эльбистана. Эти два мощнейших землетрясения сопровождались продолжающимся менее мощными землетрясениями с магнитудой 5-6 баллов. Они тоже сопровождаются разрушениями и если бы они были одиночными, то о них сообщалось бы по всему миру. В данном же случае десятки таких землетрясений – афтершоков (вторичных толчков) продолжаются и будут продолжаться. Поэтому спасательные работы чрезвычайно опасны. Обрушения полуразрушенных зданий продолжаются.
Перенесемся на север – на Кавказ. Благодаря горному рельефу разломы, отделяющие протяженные хребты или пересекающие их поперек, хорошо видны. К счастью, большинство их заглохло (конечно, пока, до поры до времени), а по части происходит перемещение с той или ной интенсивностью по одним постепенно, по другим, сопровождаясь землетрясениями. Наиболее сейсмоопасные зоны – Центральный и Восточный Кавказ и Армения. Когда-то здесь извергались вулканы, теперь – пока они потухли, но землетрясения продолжаются. В начале прошлого века было катастрофическое землетрясение в Гяндже. Мы были современниками катастрофического Спитакского землетрясения, унесшего тысячи жизней.
29 апреля 1991 года землетрясение произошло в Южной Осетии, в Джаве, в то время, когда там продолжался вооруженный конфликт. Тогда я обладал правами и документами эксперта по катастрофам и сразу же отправился туда. Важная деталь, на которой остановлюсь особо. Секретарь райкома партии Заира Джиоева на утро 29 апреля назначила городской митинг. Дома опустели, и тут-то и произошло катастрофическое землетрясение. (Погиб в городе лишь один человек, засидевшийся в поликлинике.) При встрече с нею я всегда, несколько нарушая кавказский этикет, целовал ее ручки, понимая, что это человек спасший население целого города. Грузия, частью которой была тогда Южная Осетия, ни научной, ни материальной помощи не оказала. Помощь сразу пришла из-за хребта, от России. Я оказался единственным геологом на месте. Консультировал, успокаивал людей, встретился с только что избранным главой Южной Осетии Знауром Николаевичам Гассиевым, потомком А.М. Джатиева, друга моего двоюродного деда геолога А.А. Флоренского, открывшего цинковую составляющую Квайсинского свинцово-цинкового месторождения.
Мой приезд неожиданно оказался полезным. Дело в том, что во время землетрясения гигантский оползень перепрудил реку Паца, образовался водоем. Запруду решили взорвать приехавшие саперы из дислоцировавшейся военной части. Взрывать — это их специальность. Но катастрофический прорыв запруды образовавшегося водоёма, перегородил бы долину и мог привести к тому, что мощный селевой поток смыл бы находившиеся ниже четыре села, часть Цхинвала и достиг бы Гори. К счастью, мне удалось убедить саперов не торопиться, хотя заряды для взрыва были уже заложены, а тем временем вода, уровень которой достиг кромки запруды, сама начала размывать дорогу, и затопление хотя и было, но затопило только первые этажи домов в нижней части Цхинвала. Люди в городе спрашивали меня, а не съехать ли им в спокойное место. Я отвечал: кто же бежит от Родины, от могил предков, тем более в трудное время.
Абхазия не принадлежит к особо-сейсмоопасным районам. Да – землетрясения бывают, но эпицентры их, т.е. глубинные очаги, к счастью, далеко, а до Абхазии доходят их отзвуки, так было и в ночь с 6 на 7 февраля. Жители сделали совершено правильно, выбежав на улицу, но, к счастью, очаг был далеко и отделались легким испугом. Будем надеяться, что и впредь будет также. Конечно, Абхазия тоже рассечена разломами. Одни из них тянутся параллельно Кавказскому хребту, а другие сбегают с гор к морю. Собственно, каждая река прокладывает себе дорогу по зонам трещиноватости – то есть по разломам.
Полторы тысячи лет назад после землетрясения 526 года в регионе еще полтора года ощущались толчки, через два года там снова произошло сильное землетрясение. Увы, стихийные бедствия невозможно предотвратить, трудно предсказать, можно лишь подготовиться и бороться с последствиями. Обратите внимание, в регионе бедствия выстояли минареты и многие старинные здания, а вот недавно построенные рассыпались, как карточный домик. В сейсмоопасных зонах необходимо возводить сейсмостойкие сооружения, не халтурить и не экономить на стройматериалах. Помните, во время сокрушительного Спитакского землетрясения рушились в прах дома, где недобросовестные строители «недовложили» в железобетон цемент, а попросту разворовали. Вспомнился стих Маршака «Гвоздь и подкова». Там говорится, что проиграна битва только из-за того, что конь командира не был подкован, а все, «от того что в кузнице не было гвоздя».
Скорблю по погибшим в Турции, в многострадальной Сирии. Горжусь, что мои соотечественники жители России в первые же дни трагедии пришли на помощь страждущим.