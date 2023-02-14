Актер Данила Козловский разделся ради роли в новом сериале

Российский актер Данила Козловский разделся в одном из эпизодов сериала «13 клиническая». Пользователи Сети наткнулись на пикантные фотографии с артистом.
Судя по кадрам, Козловский стоит в помещении абсолютно без одежды. Откровенные места актер решил прикрыть рукой.
«К чему эти нюдсы, мы так и не поняли. Возможно, в качестве поздравлений дамам с 14 февраля», — заявили авторы Telegram-канала «НеМалахов СЛИВки».
В публикации уточняется, что артисту досталась роль персонажа с фамилией Акиньшин. Проект «13 клиническая», снятый Климом Козинским, дебютировал на стриминговой платформе Ivi в конце 2022 года.