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Актер Данила Козловский разделся ради роли в новом сериале

Шоу-бизнес
Актер Данила Козловский разделся ради роли в новом сериале

Российский актер Данила Козловский разделся в одном из эпизодов сериала «13 клиническая». Пользователи Сети наткнулись на пикантные фотографии с артистом.

Судя по кадрам, Козловский стоит в помещении абсолютно без одежды. Откровенные места актер решил прикрыть рукой.

«К чему эти нюдсы, мы так и не поняли. Возможно, в качестве поздравлений дамам с 14 февраля», — заявили авторы Telegram-канала «НеМалахов СЛИВки».

В публикации уточняется, что артисту досталась роль персонажа с фамилией Акиньшин. Проект «13 клиническая», снятый Климом Козинским, дебютировал на стриминговой платформе Ivi в конце 2022 года.
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