Рэпер Дрейк пытается уклониться от показаний в суде по делу об убийстве XXXTentacion

Канадский рэпер Дрейк пытается избежать явки в суд по делу об убийстве музыканта XXXTentacion. Адвокат исполнителя Брэдфорд Коэн попросил судью отменить повестку.
Дрейк должен давать показания по делу об убийстве XXXTentacion. Однако рэпер пытается уклониться от своей обязанности, сообщает TMZ.
Исполнитель аргументирует свою позицию отсутствием в материалах дела его имени. Кроме того, адвокат Дрейка сообщил, что его подопечный не обладает какой-либо полезной информацией, которая могла бы помочь в расследовании дела об убийстве музыканта.