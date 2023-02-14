Министры обороны стран НАТО встретились в Брюсселе. События дня

В турецком отеле произошла массовая драка, в которой приняли участие футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай». По имеющейся информации, инцидент произошел на фоне того, что спортсмены из Украины потребовали от российского игрока исполнить гимн Незалежной. После короткого отказа футболиста встретил удар по лицу. Одноклубники «Шинника» услышав шум вышли из комнат, после чего заступились за товарища. В результате инцидента участники сторон конфликта не получили серьезных травм. Однако руководство «Шинника» приняло решение переехать в другой отель, чтобы избежать дальнейших столкновений. На данный момент правоохранительные органы разбираются в произошедшем.