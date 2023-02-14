В Брюсселе прошла встреча министров обороны стран Североатлантического альянса. В ходе заседания собравшиеся разрабатывали план одновременного участия в нескольких конфликтах, в том числе за пределами зоны своей ответственности. Главной темой стала накачка киевского режима оружием.
Отметим, накануне собрания генсек Альянса Йенс Столтенберг обозначил приоритеты в поставках Незалежной. По его словам, пока решается вопрос с истребителями: танки, бронетранспортеры и боеприпасы должны отправляться в Киев перманентно.
Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал выпад главы НАТО Йенса Столтенберга в сторону России: он заявил, что аэростат над Вашингтоном — дело рук Москвы и Пекина. По его словам, «Китай и Россия увеличивают разведку против стран Альянса».
В турецком отеле произошла массовая драка, в которой приняли участие футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай». По имеющейся информации, инцидент произошел на фоне того, что спортсмены из Украины потребовали от российского игрока исполнить гимн Незалежной. После короткого отказа футболиста встретил удар по лицу. Одноклубники «Шинника» услышав шум вышли из комнат, после чего заступились за товарища. В результате инцидента участники сторон конфликта не получили серьезных травм. Однако руководство «Шинника» приняло решение переехать в другой отель, чтобы избежать дальнейших столкновений. На данный момент правоохранительные органы разбираются в произошедшем.