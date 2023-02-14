Welt: посол Венгрии в ФРГ объяснил немцам, что поставки оружия ведут украинцев к гибели

Посол Венгрии в Германии Петер Геркеш в интервью газете Die Welt призвал немцев осознать, что их оружие не помогает Киеву, а ведет Украину к гибели.
По словам дипломата, неудобная для Запада правда заключается в том, что поставки вооружения ведут к эскалации конфликта и большему числу пострадавших. Именно этим объясняется отказ Венгрии от поставок оружия Киеву и критика антироссийских санкций, подчеркнул Геркеш.
«Из-за нашей позиции по этому вопросу мы оказались в Европе в относительной изоляции. Премьер-министр (Виктор. — Прим. ред.) Орбан неоднократно говорил об этом публично. Но кому мы мешаем? Мы не поставляем Украине оружия и не думаем, что санкции приблизят конец кровопролития» — отметил он.
Он также объяснил, что в своих действиях Будапешт придерживается «провенгерской позиции». Поэтому Венгрия не хочет оказаться втянутой в конфликт из-за провоза вооружений по своей территории, тем самым подвергая своих граждан опасности.