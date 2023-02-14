Welt: посол Венгрии в ФРГ объяснил немцам, что поставки оружия ведут украинцев к гибели

По словам дипломата, неудобная для Запада правда заключается в том, что поставки вооружения ведут к эскалации конфликта и большему числу пострадавших. Именно этим объясняется отказ Венгрии от поставок оружия Киеву и критика антироссийских санкций, подчеркнул Геркеш.