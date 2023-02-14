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Bloomberg: влияние России на рынке ядерной энергетики лишь растет

Экономика
Bloomberg: влияние России на рынке ядерной энергетики лишь растет

Российское влияние на международном рынке ядерной энергетики вновь усилилось. Об этом говорится в публикации Bloomberg, перевод которой опубликовала «ПолитРоссия».

Экспорт России в этой стратегической отрасли увеличился ща минувший год более чем на 20%. Даже Соединенные Штаты и их союзники не вводят рестрикции против российского мирного атома.

Торговля мирным атомом уже подарила Москве большой объем денег, но на этом ее выгода не заканчивается. Всегда, когда госкомпания «Росатом» соглашается соорудить новый реактор, она «на десятилетия фиксирует денежные потоки и политическое влияние».

Росатом стремится к контрактам, которые дают Кремлю влияние, особенно в странах, которые провозглашают нейтралитет, когда дело касается Украины, отмечается в материале американского агентства.
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