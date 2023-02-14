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Хоккеист Александр Овечкин срочно летит в Москву из-за проблем со здоровьем отца

Спорт
Хоккеист Александр Овечкин срочно летит в Москву из-за проблем со здоровьем отца

Хоккеист Александр Овечкин вскоре прибудет в Россию. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» хочет навестить отца, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин покинул расположение «Вашингтона» по семейным обстоятельствам. Хоккеист срочно летит в Москву из-за проблем со здоровьем отца Михаила. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола. Всего в его арсенале 812 шайб.
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