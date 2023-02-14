Европарламент проголосовал за запрет бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году

Закон был принят Страсбургской ассамблеей 340 голосами против 279 при 21 воздержавшемся. Государства-члены ЕС уже одобрили проект и теперь официально примут его в качестве закона, несмотря на оппозицию со стороны консервативных законодателей, которые представляют собой самую большую группу в парламенте.