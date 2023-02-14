Европарламент проголосовал за запрет бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году

Брюссель, 14 января. Европейский парламент проголосовал за введение запрета на новые продажи бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году, устранив последнее законодательное препятствие. Об этом сообщается на официальной странице законодательного органа.
Закон был принят Страсбургской ассамблеей 340 голосами против 279 при 21 воздержавшемся. Государства-члены ЕС уже одобрили проект и теперь официально примут его в качестве закона, несмотря на оппозицию со стороны консервативных законодателей, которые представляют собой самую большую группу в парламенте.
Запрет касается всех легковых автомобилей, которые выделяют углекислый газ во время движения. Новые правила будут действовать в отношении легковых машин на бензине, дизеле, газе, а также этаноле.
Эта инициатива является частью усилий блока по созданию к 2050 году экономики с нулевым уровнем выбросов углерода. Согласно официальным данным, продажи электромобилей достигли рекордной доли на рынке ЕС в 2022 году, составив 12,1% новых продаж по сравнению с 9,1% в 2021 году.
По словам еврокомиссара по климатической политике Франса Тиммерманса, текущая ситуация в мире представляет собой сигнал для всех о необходимости перехода к жизни с нулевыми выбросами в атмосферу.
Это решение может стать серьезным ударом для миллионов работников автомобильной индустрии, которые могут потерять занятость в результате сокращения рабочих мест.