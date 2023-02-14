Вице-спикер Госдумы Бабаков: Предпочитаю загранице горный Алтай

Можно ли позволять российским политикам и чиновникам заграничные поездки в период проведения специальной военной операции на Украине? Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин считает, что нет.
Его предложение запретить представителям исполнительной и законодательной ветвей российской власти подобного рода «развлечения» вызвало широкую дискуссию. ФАН попросил присоединиться к ней вице-спикера Государственной думы Александра Бабакова.
«Неправильно в это сложное время проводить время за границей, если только того не требует работа или состояние здоровья, — заметил парламентарий. — Что же касается отдыха, то лучше всего заниматься им в России, как это делаю я. Мне довелось посетить, в частности, горный Алтай и озеро Байкал».
Ранее своим мнением на ту же тему с ФАН поделился член Комитета по экологии и природным ресурсам Георгий Арапов.