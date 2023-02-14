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Расторгуев, Буйнов и другие артисты расписались на гитарах для участников СВО

Шоу-бизнес
Расторгуев, Буйнов и другие артисты расписались на гитарах для участников СВО

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, народный артист России Александр Буйнов, а также актеры Дмитрий Певцов и Иван Охлобыстин приняли участие в сборе «Защитникам Отечества», проводившемся в рамках проекта «Все для победы!».

Артисты театра, кино и эстрады оставили свои автографы на гитарах, которые впоследствии будут переданы участникам СВО. Как отметил Расторгуев, гитара — это необходимый инструмент, позволяющий отвлечься в трудный момент. Буйнов в свою очередь заявил, что им известно, как трудно приходится российским бойцам.

«Я подписал какое-то количество гитар. Кстати, очень хорошие гитары. И, надеюсь, они вам доставят какую-то радость», — цитирует певца РЕН ТВ.

Как сообщает телеканал «360», сбор «Защитникам Отечества» стартовал 6 февраля. Все деньги, вырученные за время проведения акции, будут направлены на обеспечение участников СВО всем необходимым.
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