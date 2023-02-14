Расторгуев, Буйнов и другие артисты расписались на гитарах для участников СВО

Артисты театра, кино и эстрады оставили свои автографы на гитарах, которые впоследствии будут переданы участникам СВО. Как отметил Расторгуев, гитара — это необходимый инструмент, позволяющий отвлечься в трудный момент. Буйнов в свою очередь заявил, что им известно, как трудно приходится российским бойцам.